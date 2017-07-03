Fenerbahçe Farklı Dinamikleri Olan Bir Kulüp"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı. Kocaman, Türk futbolunun gündeminden, Fenerbahçe'ye gelişine kadar birçok konuya açık cevaplar verdi.



Fenerbahçe'nin başına ilk geçtiği dönemde kendisi için yapılan "Stajyer antrenör" yorumlarıyla ilgili olarak konuşan Kocaman, "Ben Fenerbahçe'ye gelmeden önce 10 sene antrenörlük yapmıştım. Ancak 10 sene antrenörlük yapsan ve Süper Lig'de 11. yılını yaşıyor olsan da Fenerbahçe çok zor bir yer. Burası zaten farklı dinamikleri olan bir kulüp. 4 sene önceki döneme göre öz güvenimiz daha fazla. Her gün öğrenmeye çalışıyoruz. İlk geldiğimize göre daha yukarıdayız ama bu da her sorunu çözmeye yetmeyecek. Yeni sorunları tanıyıp, yeni çözümler üreterek bunun da üstesinden geleceğiz" diye konuştu.



"UEFA'NIN FFP BASKISI ALTINDAYIZ"



Türkiye'de kulüplerin finansal kriterler nedeniyle transfer konusunda rahat hareket edemediğinin altını çizen Kocaman, "Bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray da dahil olmak üzere birçok kulüp UEFA'nın mali fair-play baskısı altında. Dolayısıyla oyuncu almak durumu ancak oyuncu satarak olabilir. Bu da var olan gerçekler. Biz bu gerçeklerimizle yüzleşip çözüm yolları üretmek zorundayız. Kadrodaki oyuncuların kapasitesini, öz güveni artırmak, onları her anlamda daha yukarı çekmek öncelikli hedefimiz olacak gibi gözüküyor. Oyuncu transferinden çok oyuncu satmaya daha fazla ihtiyacımız var. Diğer kulüpler de aynı durumda. Bizim durumumuza baktığınızda Dirar ve Valbuena'nın maliyetlerini karşılamak için oyuncu satmalıyız. Bu denklemi kamuoyuna iyi anlatmalıyız, hayal satmamak lazım. Transfer zaten zor bir iş. Bunun üstüne şu anda mali kriterler açısından da kulüpler olarak zor bir durumun içinde bulunmaktayız" dedi. Kocaman illüzyonla yaşandığını da sözlerine ekleyerek, "Türk futbolunda hepimiz bir otobüsteyiz. Böyle giderse herkes çakılacak, hepimiz payını çok acı bir şekilde alacak. Sonuçta çakılmamız kaçınılmaz. Şu anda idare ediyoruz. Ama bu üretmeye yönelik değil tam tersi tüketmeyi artırıyor" ifadelerini kullandı.



"ÇOK KALİTELİ OYUNCULARA SAHİBİZ"



Orta sahada önemli takviyeler yapıldığını söyleyen Aykut Kocaman, "Yapılan 3 transfer de orta saha oyuncusu. Var olan oyunculardan hangi oyunla maksimum verim alabiliriz, bunun formülünü bulmaya çalışacağız. Çok kuvvetli 3 stoperimiz var, bunlardan ikisi sahada olacak. Merkez oyuncularımız da çok kaliteli. Ozan, Mehmet Topal, Souza ve Salih Hangisi olursa olsun gerçekten de çok kuvvetli iki orta saha oyuncusu sahada olacak. İki stoperimiz ve önlerinde oynayacak iki orta sahamız düşünüldüğünde çok kuvvetli 4'lümüz var. Bu dörtlüyü mümkün olduğu kadar oyunun merkezinde tutup, kenar oyuncularını, öndeki 4'lüyü ve iki beki çok daha ileriye sürmek esas planımız olacak. Gidişatta neleri değiştirebiliriz ona bakacağız. Var olan bir düzeni bir anda yıkıp yeniden yapmak için zaman yok. Oyuncuları değiştirmek için zamanımız da yok. Bu gerçekler göz önünde tutulduğunda, mümkün olduğu kadar eldeki kadroyu en iyi performansı verecek şekilde sahaya sürmeyi amaçlayacağız" ifadelerini kullandı.



"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"



Kısa vadeli çözümler üretmek zorunda olduklarını söyleyen Aykut Kocaman, "Bir an önce yarışmacı bir takım ve performansı yüksek bir ekip oluşturmalıyız. Benim önceliğim bu olacak. Sonra orta ve uzun vadeli çözümler için çaba sarf edeceğiz. Daha sonrasında da takım bütçesini biraz daha ölçülü, doğru bir hale getirip geleceğe yönelik çalışmalar yapmamız gerekecek. Bu söylediklerimiz 5-6 ayda olacak şey değil. Sonuçlarla gelecek zaman bizim en büyük yardımcımız olacak. Konsantrasyonu yüksek iyi organize edilmiş öz güveni yüksek bir takım olursak, yeni katılan oyuncularla beraber, geçen sene Avrupa Kupaları'nda Manchester, Feyenoord maçlarında sergilenen futbolu bir adım öteye çıkartabilmek mümkün gözüküyor. Önceliğimiz var olan yapıda, "kim kiminle nasıl daha verimli olur?" sorusunu cevaplamak, ardından da bu yapıyı yavaş yavaş değiştirmeye çalışmak olacak. "Nerede hatalar sıkıntılar olacak, neleri düzeltirsek kapasiteyi çok artırabiliriz?" oraları gözlemlemeye çalışacağız. Var olan düzen iyi gidiyorsa devam ettirmek, iyi gitmiyorsa değişiklere gitmek zorundayız. Mali yapıdan dolayı çok kolay oyuncu değiştiremiyoruz. Sabırsızlıkla sürekli değişiklikler, yeniden değişimleri getiriyor" ifadelerini kullandı.



"GEÇEN SEZONKİ BÜTÜN MAÇLARI İZLEDİK"



Oyuncuların gayretlerini görmek için bekleyeceğini söyleyen Kocaman, "Önce oyunculardan bir şey isterim, sonra gayreti görmek için beklerim. Bu kural gerek genç, gerekse tecrübeli oyuncular için geçerlidir. Zaman, oyuncuların nasıl bir seviyeye ulaşacaklarını bize gösterecek. Hatalar düzeltilerek toparlana toparlana hedefe yürüyen bir takım olacağız. 1 haftadır seyrediyorum. Takımın geçen sezonki bütün maçlarını izledik. Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamış Monaco ile ön elemede oynanan maçın ikinci yarısını izledik. Turu hakem 2 penaltı vermeyerek almış ve Monaco'ya vermiş. Çok iyi bir takım oyunu ortaya konulmuş. Potansiyel var, bunu ortaya çıkarmamız lazım. Elimizde sihirli değnek yok. Akıl ve bilgiyle hedefe yürüyeceğiz. Sonra oyunculardan isteyeceğiz. Hataları görüp düzelteceğiz. Belki de kısa sürede çok kuvvetli rakipleri büken takım haline gelecek bu takım. Bir makine gibi olacak" dedi.



"GENÇ OYUNCULARIMIZDAN ÜST SEVİYEYE ULAŞABİLECEK OYUNCULAR VAR"



Uzun vadeli planlar arasında, işlerin istenildiği gibi gitmesi durumunda takımın yaş ortalamasının düşürülmesi olduğunu söyleyen Kocaman, "Mukaveleler daha orta ve uzun vadeli olur, bundan kaçış yok. Genç oyuncularımızdan üst seviyeye ulaşabilecek oyuncular var. Ama nereye evrilecekler, hep birlikte göreceğiz, ama temkinli olmalıyız. Yiğithan için olumlu raporlar aldık, şimdilik tedavisi devam ediyor, onun ana kadroda olacağını düşünüyorum" dedi.



"SAHA İÇİNDE İMTİYAZ SAHİBİ OYUNCULAR OLACAK"



Saha içinde imtiyaz sahibi oyuncuların olacağını söyleyen Fenerbahçe'nin hocası, "Biraz daha defansif koşular açısından imtina edeceğimiz oyuncular olacaktır. Bu oyuncuların da ekstra bir şey olması gerekiyor kendisine ihtiyaç olduğu anda taşıyıcı olacağını göstermeli. Real Madrid, Juventus gibi takımların oynadığı seviyelere yaklaşmak istiyorsan top sendeyken toplu hücum, top rakibe geçtiği anda topun olduğu yerde direkt savunma yapmak zorundasın. Yapamazsan direkt elenirsin" ifadelerini kullandı.



"DOĞRULAR ER YA DA GEÇ YÖNÜNÜ BULUR"



İnandığı doğruların her zaman arkasında olduğunu sözlerine ekleyen Kocaman, "Her zaman böyle yaşadım ve bundan asla vazgeçmeyeceğim. Eğer vazgeçeceğim düşünülürse, ben kendim olamam ve samimiyetimi kaybederim. Emin olun doğrular zaman içinde er ya da geç yönünü bulur. Yapacak da bir şey yok. Ben bu oyunun doğrularını yapmak için azami gayret göstereceğim. Ben işimi yaparken de önce inancımı oyuncularıma anlatacağım, onların bu doğrularla hareket etmesini sağlayacağım, sonra onların onları yükselmelerini sağlamaya çalışacağım" diye konuştu.



(Ali Yıldız - Bozhan Memiş /İHA)