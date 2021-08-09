Fenerbahçe fan token ne zaman gelecek? Fenerium coin çıkacak mı?

Fenerium Coin olarak piyasaya sürülmesi beklenen FBC hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Fenerium Coin ne zaman çıkacak? Sosyal medyada Fener Coin veya Fenercoin olarak da adlandırılan Fenerium Coin Binance'de listelencek mi? Fenercoin Binance'de listelencek mi? Fenerbahçe fan token ne zaman gelecek?

Fenerbahçe fan token ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Fenerium Coin ne zaman çıkacak? Binance'de listelencek mi? sorularının yanıtları merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. FBC olarak kısaltılan ve Fenerium Coin olarak listelenmesi beklenen yeni coin hakkında araştırılan soruları sizler için derledik. Fenercoin ile Fenerium Coin aynı mı?

FBC BINANCE'DE LİSTELENECEK Mİ?

Fenerbahçe taraftar topluluğunu temsil edecek olan Fenerium Coin (FBC), Binance Smart Chain platformu temelinde piyasada yer alacak. Üçüncü taraf hizmet cüzdanları, borsalar vb. ile de uyumlu olması beklenen FBC, kullanımı için entegrasyonun da sağlanması planlanıyor.

FENERIUM COIN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Fenerbahçe coin 27 Temmuz itibari ile Binance üzerinden listelenecek.

FENERCOIN İLE FENERIUM COIN AYNI MI?

Fenerbahçe taraftar topluluğunu temsil eden Fenerium Coin ve Fenercoin ile ilgili bilgiler haberlerde yer aldı. Ancak her iki token de henüz listelenmedi. Resmi sitelerden de duruma dair açıklamalar gelmedi.