Fenerbahçe - Famila Schio maçı yok mu, ertelendi mi? 19 Ocak 2022 Euroleague Kadınlar Fenerbahçe - Famila Schio maçı neden ertelendi?
Fenerbahçe - Famila Schio maçının ertelenmesinin ardından spor severler, Fenerbahçe - Famila Schio maçı yok mu, ertelendi mi? 19 Ocak 2022 Euroleague Kadınlar Fenerbahçe - Famila Schio maçı neden ertelendi? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Fenerbahçe - Famila Schio maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?
Fenerbahçe - Famila Schio maçında erteleme kararı alındı. Maç neden ertelendi? Maç ne zamana ertelendi? merak edildi. İşte bilgiler...
FENERBAHÇE - FAMİLA SCHİO MAÇI ERTELENDİ Mİ, NEDEN?
Normalde 19 Ocak Çarşamba 2022 bugün oynanması beklenen Euroleague Kadınlar Fenerbahçe - Famila Schio maçı ileriki bir tarihe ertelenme kararı alınmıştır. Maç artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinde yapılan açıklama şöyle:
"19 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan Fenerbahçe Safiport - Beretta Famila Schio EuroLeague Women 12. hafta karşılaşması Covid-19 vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Buna göre maç ileriki bir tarihte oynanacak.