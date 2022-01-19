Fenerbahçe - Famila Schio maçı yok mu, ertelendi mi? 19 Ocak 2022 Euroleague Kadınlar Fenerbahçe - Famila Schio maçı neden ertelendi? - Haberler
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Fenerbahçe - Famila Schio maçı yok mu, ertelendi mi? 19 Ocak 2022 Euroleague Kadınlar Fenerbahçe - Famila Schio maçı neden ertelendi?

Fenerbahçe - Famila Schio maçı yok mu, ertelendi mi? 19 Ocak 2022 Euroleague Kadınlar Fenerbahçe - Famila Schio maçı neden ertelendi?
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Fenerbahçe - Famila Schio maçının ertelenmesinin ardından spor severler, Fenerbahçe - Famila Schio maçı yok mu, ertelendi mi? 19 Ocak 2022 Euroleague Kadınlar Fenerbahçe - Famila Schio maçı neden ertelendi? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Fenerbahçe - Famila Schio maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe - Famila Schio maçında erteleme kararı alındı. Maç neden ertelendi? Maç ne zamana ertelendi? merak edildi. İşte bilgiler...

FENERBAHÇE - FAMİLA SCHİO MAÇI ERTELENDİ Mİ, NEDEN?

Normalde 19 Ocak Çarşamba 2022 bugün oynanması beklenen Euroleague Kadınlar Fenerbahçe - Famila Schio maçı ileriki bir tarihe ertelenme kararı alınmıştır. Maç artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"19 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan Fenerbahçe Safiport - Beretta Famila Schio EuroLeague Women 12. hafta karşılaşması Covid-19 vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Buna göre maç ileriki bir tarihte oynanacak.

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