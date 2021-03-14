Fenerbahçe, evinde yenilgi rekoru kırdı

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, tarihinin en kötü iç saha performansına imza attı.

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, tarihinin en kötü iç saha performansına imza attı.

Bu sezon evinden çok kötü bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçıyla Kadıköy'de 6. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe, bu sezon ligde sırasıyla İttifak Holding Konyaspor'a 2-0, Beşiktaş'a 4-3, Yeni Malatyaspor'a 3-0, Galatasaray ve Göztepe'ye 1-0 ve son olarak Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Tarihinde iç sahadaki en kötü lig performanslarına 1968-69, 1987-88 ve 1992-93 sezonlarında 5 yenilgiyle ulaşan Fenerbahçe, bu sezon ise şimdiden 6 müsabaka yitirdi.

Fenerbahçe, ligde 5 iç saha karşılaşması daha oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür