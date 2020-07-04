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Fenerbahçe, evinde mutlu

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek ligde sahasında üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, evinde mutlu
04.07.2020 23:07 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:10

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek ligde sahasında üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında oldukça etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, 25 ve 45+2. dakikalarda Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Fenerbahçe, 66. dakikada Soner Aydoğdu'nun golüne engel olamadı ve fark 1'e indi.

Kalan bölümde rakibine gol izni vermeyen Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kadıköy'de seri başladı

Fenerbahçe, pandemi sebebiyle lige verilen aranın ardından ligde Kadıköy'de oynadığı 3. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, daha önce yenik duruma düşerek son dakikalarda bulduğu gollerle önce Hes Kablo Kayserispor'u, ardından da geçen hafta aynı şekilde BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmişti.

Fenerbahçe, Göztepe'yi de yenerek sahasında üst üste 3. maçında da mutlu sona ulaştı.

Ferdi, ilk kez 2 gol attı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla ligde ilk kez bir maçta 2 gol attı.

Sezonun ilk yarısında etkili bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki oyuncu, ikinci devrede ise gol yollarında etkisiz kalmıştı.

Göztepe karşısında 25. dakikada takımı öne geçiren golü kaydeden Ferdi, 45+2. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü de kaydetmeyi başardı.

Süper Lig'de takımı adına 15 maç sonra bu sevinci yaşayan Ferdi, söz konusu 15 maçın 13'ünde şans bulurken, gol sevinci yaşayamamıştı.

Bu sezon ligde 4. golünü kaydeden genç hücumcu, son golünü 6 Aralık 2019'da 5-2 kazanılan Gençlerbirliği maçında kaydetmişti.

Hasan Ali performans artırdı

Fenerbahçe'nin milli sol beki Hasan Ali Kaldırım, son haftalarda performansını yükseltti.

Sezon sonunda sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona erecek Hasan Ali, bu sezon sakatlıkları dolayısıyla uzun süre forma giyememiş ve sakatlığını atlattıktan sonra eski performansının uzağında kalmıştı.

Göztepe karşısında 25. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golde pası veren Hasan Ali, bu sezon 2. asistine imza attı.

Hasan Ali, ligde geçen hafta da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında Vedat Muric'e gol pasını veren isim olmuştu.

Ozan Tufan, sağ bekte denendi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Göztepe karşısında kısa bir süre sağ bekte oynadı.

Geçtiğimiz hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 2 gol atan ve Göztepe maçına forvet arkasında başlayan Ozan, 61. dakikada yapılan değişikliklerin ardından savunmada görev aldı.

Söz konusu dakikada Tolgay Arslan'ın yerine Emre Belözoğlu, Nabil Dirar'ın yerine ise Miha Zajc oyuna girerken, Ozan Tufan sağ beke çekildi.

Bahsi geçen bölümde Fenerbahçe bu kanattan gelişen atakta kalesinde golü gördü.

Bunun ardından Ozan Tufan, 72. dakikada yerini Murat Sağlam'a bıraktı.

Dirar ve Ferdi tamamlayamadı

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Ferdi Kadıoğlu, Göztepe karşısında 90 dakikayı tamamlayamadı.

Her iki oyuncu da yaşadıkları sakatlıklar dolayısıyla oyundan çıkmak istedi.

Fenerbahçe teknik heyeti, 61. dakikada Dirar'ı, 78. dakikada ise Ferdi Kadıoğlu'nu oyundan aldı.

Serdar kızardı

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Göztepe karşısında maçı tamamlayamadı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında sarı kart gören Serdar Aziz, 90+3. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

Serdar, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe kalesini yine gole kapatamadı

Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor.

Göztepe karşısında da kalesinde 1 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 11. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.

Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı.

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Kaynak: AA

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