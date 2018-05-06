Fenerbahçe Evinde Bursaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

FERNANDO 90'DA TAKIMINA HAYAT VERDİ

Bursaspor karşılaşmanın 69. dakikasında Furkan'ın ceza alanı dışından attığı harika golle öne geçti. Fenerbahçe 71. dakikada Sow'un kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. 90. dakikada sahneye çıkan Fernandao, takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 66 yaparken, Bursaspor ise 39 puanda kaldı. Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Karabükspor ile karşılaşacakken, Bursaspor ise evinde Trabzonspor'u konuk olacak.