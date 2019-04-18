Fenerbahçe, Evinde Beşiktaş'a 25 Sayı Fart Attı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 105-80 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı 105-80 yenerek seride öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 20 Nisan Cumartesi günü siyah-beyazlı ekibin ev sahipliğinde BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.
Maçın başında hücumlardan boş dönen Beşiktaş karşısında Plum'un dış atışlardan Vaughn'ın da pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikada farkı çift hanelere (15-5) çıkartan Fenerbahçe, ilk çeyreği 29-14 önde tamamladı.
İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe, dış atışlardan ürettiği sayılarla 16. dakikada farkı 25 sayıya taşıdı: 43-18. Rahat sayılar bulmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 49-28 üstün gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında farkın kapanmasına izin vermeyen ve final periyoduna 78-56 üstün giren Fenerbahçe, salondan 105-80 galip ayrıldı.