Fenerbahçe eski futbolcusu Zeki Rıza Sporel'i andı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe eski futbolcusu Zeki Rıza Sporel'i andı

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Fenerbahçe eski futbolcusu Zeki Rıza Sporel'i andı

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu ve başkanı Zeki Rıza Sporel'i ölümünün 52. yılında andı.

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu ve başkanı Zeki Rıza Sporel'i ölümünün 52. yılında andı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Milli takımımızın tarihindeki ilk golünü atan, Çubuklumuzla sayısız başarı ve rekorlar yaşayan, soyadını Atamız'dan alan eski Başkanımız ve Kaptanımız Zeki Rıza Sporel'i saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

1898'de doğan Zeki Rıza Sporel 1922-1923'te gol yemeden İstanbul Ligi'nde şampiyon olan sarı-lacivertli takımın formasını giydi. Sporel, A Milli Futbol Takımı'nın 26 Ekim 1923'te Romanya ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçta 2 gol atarak milli takımın ilk gollerini atan oyuncu olarak tarihe geçti.

Sporel, 1955-1958 yılları arasında da Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
Kostümlü partiye Emre Belözoğlu damga vurdu! Başarılı sahne performansı ortalığı yıktı

Kostümlü partiye Emre Belözoğlu damga vurdu! Başarılı sahne performansı ortalığı yıktı

 Samandıra'da gerilim! Ali Koç ve Vitor Pereira arasında tansiyon yükseldi

Samandıra'da gerilim! Ali Koç ve Vitor Pereira arasında tansiyon yükseldi

 Sezonun bombası! Anderson Talisca, Fenerbahçe forması giyiyor

Sezonun bombası! Anderson Talisca, Fenerbahçe forması giyiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title