Fenerbahçe, Ersun Yanal'la yollarının ayrıldığını borsaya bildirdi

02.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:58

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı teknik direktörü Ersun Yanal ile yollarının ayrıldığını, borsaya bildirdi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal ile olan sözleşmesini, tarafların karşılıklı anlayışı çerçevesinde anlaşmaya vararak sona erdirmiştir." denildi.

Sarı-lacivertli kulüpten dün akşam yapılan açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı, Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak yarı final ilk maçında takımın başında son kez yer alacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA