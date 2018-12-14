Fenerbahçe, Ersun Yanal'ı 4 Yıl Önce Paylaştığı Tweet'le Duyurdu
Ersun Yanal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe, resmi açıklamayı tecrübeli hocanın 4 yıl önceki "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır." tweet'iyle duyurdu.
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi son buldu. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde el sıkıştığı Ersun Yanal'ı göreve getirdiğini duyurdu.
Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz."
4 YIL ÖNCE ATTIĞI TWEET'İ HATIRLATTILAR
Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada Ersun Yanal'ın 4 yıl önceki tweet'ini hatırlattı. Paylaşılan mesajda, tecrübeli hocanın 25 Temmuz 2014'te yazdığı "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır." ifadesi yer aldı.
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Korkanlar başladı bile konuşmaya.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ERSUN HOCA HOŞGELDİN KADRO KALİTEMİZ BELLİ AMA CANER ARDA BURAK HEPSİ SENİN ESERİN ALLAH YARDIMCIN OLSUN İŞİN ZOR AMA SEN BAŞARACAK GÜÇTESİNCevap Yaz Yayından Kaldır
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yazik yazik boyle sahtekarlarla medya baskisiyla sozlesme yapilmamaliydi. Gelirken fenerbahce iyi giderken kotu olmamali yada kotuyse btekrar geri donmemeli insan.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Fenevlilerde Ali Koç un binde biri kadar vizyon olsa Ersunu istemezlerdiCevap Yaz Yayından Kaldır
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çakma palavradan antrenör inanılmaz yahu insanlar bu kadar aptal olabilirmi hiçbir başarısı olmayan bir balon fenerin kadrosunu sen alsaydın şartlar itibari ile sende aynı hedefi yakalardın o zamanCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır