Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertli ekibin 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdiği belirtildi.

Başantrenör Daniel Castellani'nin idmandan önce tanışma toplantısı yaptığı aktarıldı.

Yeni transferler Burak Mert, Muhammed Kaya ve Kaan Gürbüz'ün de antrenmana katıldığı ifade edildi. Milli takım kamplarında bulunan oyuncuların ise idmanda yer almadığı kaydedildi.

Daniel Castellani yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, 1 saat 15 dakika sürdüğü belirtildi. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanın, servis ve manşet çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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