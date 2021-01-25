Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Lindemans
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Lindemans

25.01.2021 10:21 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:24
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Lindemans

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. etap mücadelesinde yarın Belçika temsilcisi Lindemans'la karşılaşacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. etap mücadelesinde yarın Belçika temsilcisi Lindemans'la karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde grup müsabakaları, bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında iki ayak şeklinde oynanıyor.

A Grubu'nda Polonya'dan PGE Skra ve Grupa Azoty, Belçika'dan Lindemans takımlarıyla mücadele eden sarı-lacivertliler, Polonya'nın Kedzierzyn-Kozle kentinde oynanan ilk etap müsabakalarında 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Grubun ikinci ayak müsabakaları, yine Polonya'da PGE Skra'nın ev sahipliğinde Belchatow kentinde düzenlenecek. Fenerbahçe HDI Sigorta, yarın başlayacak 2. etap karşılaşmalarının ilkinde Lindemans ile karşı karşıya gelecek. Energia Belchatow Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ilk etap maçlarında tek galibiyetini 3-2'lik skorla Lindemans'a karşı elde etmişti.

Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi adını çeyrek finale yazdıracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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