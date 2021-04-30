Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Ulaş Kıyak ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 39 yaşındaki oyuncu Ulaş Kıyak ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 39 yaşındaki oyuncu Ulaş Kıyak ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takımda forma giyen Ulaş Kıyak ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, deneyimli pasörün Fenerbahçe formasıyla birer kez AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, Efeler Ligi ve Kupa Voley şampiyonlukları kazandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan