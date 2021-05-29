Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Emre Batur'un sözleşmesi uzatıldı
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Emre Batur'un sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Emre Batur'un sözleşmesi uzatıldı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Emre Batur ile yeni sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Emre Batur ile yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki voleybolcunun sözleşmesinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Emre Batur, 2 ayrı dönemde toplam 10 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Emre Batur'un sözleşmesi uzatıldı - Haberler Spor
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