Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Emre Batur'un sözleşmesi uzatıldı
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Emre Batur ile yeni sözleşme imzalandı.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Emre Batur ile yeni sözleşme imzalandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki voleybolcunun sözleşmesinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Emre Batur, 2 ayrı dönemde toplam 10 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları elde etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan