Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Kübalı smaçör Hidalgo'nun sözleşmesi yenilendi

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda Kübalı oyuncu Salvador Hidalgo Oliva'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda Kübalı oyuncu Salvador Hidalgo Oliva'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana sarı-lacivertli takımda forma giyen 35 yaşındaki smaçör ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan