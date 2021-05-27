Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Kübalı smaçör Hidalgo'nun sözleşmesi yenilendi
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Kübalı smaçör Hidalgo'nun sözleşmesi yenilendi

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Kübalı smaçör Hidalgo'nun sözleşmesi yenilendi
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda Kübalı oyuncu Salvador Hidalgo Oliva'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda Kübalı oyuncu Salvador Hidalgo Oliva'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana sarı-lacivertli takımda forma giyen 35 yaşındaki smaçör ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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