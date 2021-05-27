Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe Daniel Jorge Castellani getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe Daniel Jorge Castellani getirildi

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe Daniel Jorge Castellani getirildi
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Daniel Jorge Castellani getirildi.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Daniel Jorge Castellani getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2011-2012 ve 2013-2015 yıllarında da sarı-lacivertli takımının başantrenörlüğünü üstlenen Castellani ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Fenerbahçe'nin 60 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı yönetiminde 2 lig ile birer CEV Challenge Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Fenerbahçe, Karagümrük'ün İtalyan gol makinesi Borini için söz aldı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün İtalyan gol makinesi Borini için söz aldı
Ali Koç: Şampiyon olsak bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim
Ali Koç: Şampiyon olsak bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim
Olaylı derbi için karar verildi! 30 sanık hapis cezasına çarptırıldı
Olaylı derbi için karar verildi! 30 sanık hapis cezasına çarptırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Meral Akşener İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Evgar Acun Ilıcalı Demet Özdemir Oktay Kaynarca
Spor Burak Yılmaz Lukas Podolski Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe Daniel Jorge Castellani getirildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 12:48:45. #1.15#

title