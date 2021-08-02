Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Kaan Gürbüz'ü renklerine bağladı
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Kaan Gürbüz'ü renklerine bağladı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Kaan Gürbüz'ü renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, genç pasör çaprazı Kaan Gürbüz'ü kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, genç pasör çaprazı Kaan Gürbüz'ü kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Efeler Ligi ekibi Altekma'da forma giyen 20 yaşındaki voleybolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Genç milli takımlarda birçok başarı elde eden Kaan Gürbüz, A Milli Takım'la 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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