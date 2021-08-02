Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Kaan Gürbüz'ü renklerine bağladı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, genç pasör çaprazı Kaan Gürbüz'ü kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, genç pasör çaprazı Kaan Gürbüz'ü kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Efeler Ligi ekibi Altekma'da forma giyen 20 yaşındaki voleybolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Genç milli takımlarda birçok başarı elde eden Kaan Gürbüz, A Milli Takım'la 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan