Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkimspor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan Kovid-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönen başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic'in tekrar edilen Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır." denildi.

Djordjevic'in izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı aktarıldı.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

Fenerbahçe, basketbol, Pazar, Ocak, Spor, Haber

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