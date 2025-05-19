Fenerbahçe'nin geçmişte elde ettiği şampiyonluklar yeniden gündeme gelmeye başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımın son lig zaferine dair detayları merak ederken, "Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?", " Fenerbahçe'nin son Süper Lig şampiyonluğu hangi sezondu?" gibi aramalarla kulübün tarihine dair bilgileri araştırıyor.Peki, Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu, hangi sezon? İşte, Fenerbahçe'nin şampiyonluk tarihi hakkında detaylar…

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde birçok kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ancak sarı-lacivertli camianın son şampiyonluk kutlaması, futbolseverlerin hafızasında giderek uzak bir tarih olarak yerini aldı.

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU

Fenerbahçe, Süper Lig'de en son 2013-2014 sezonunda şampiyon oldu. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde mücadele eden sarı-lacivertli ekip, sezonu açık ara farkla zirvede tamamladı ve lig tarihindeki 19. şampiyonluğunu ilan etti. O sezon Fenerbahçe, hem iç saha hem deplasman performansıyla rakiplerine büyük üstünlük kurmuş, ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğu garantileyerek taraftarına büyük bir sevinç yaşatmıştı.