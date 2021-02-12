Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?
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Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?

12.02.2021 09:24 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:28
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?

Sarı lacivertli ekibin şampiyonluk hasreti devam ederken Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu, sorusu merak edildi. Peki, Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?

Sporseverler, Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu, sorusunun yanıtını merak ediyor. Sosyal medyada da gündem olan konunun detaylar emrak ediliyor. İşte, Fenerbaçe'nin son şampiyon olduğu yıl!

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Fenerbahçe, en sezon 2013-14 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı. Aradan geçen beş sezonda Galatasaray, üç; Beşiktaş ise iki kez şampiyonluk yaşadı.

Sarı lacivertliler, 2019-2020 sezonunda da şampiyon olamazsa üst üste altıncı sezonunda da şampiyon olamayacak. Bu aynı zamanda sarı lacivertlilerin Süper Lig tarihinde en uzun süre şampiyon olamama serisi olacak.

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