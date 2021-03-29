Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde çalıştı

Mustafa AKIN/ -Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'i konuk edecek olan Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.