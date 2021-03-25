Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'na emanet (YENİDEN)
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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'na emanet (YENİDEN)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'na emanet (YENİDEN)

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu göreve getirildi.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu göreve getirildi.

Sarı-lacivertli ekipte sportif direktörlük görevinde bulunan Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak sezon sonuna kadar takımın başında yer alacak. Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyeri devam ederken önce UEFA B sonrasında ise UEFA A lisans kurslarını bitirdi. Yarından itibaren takıma antrenman yaptırmaya başlayacak olan Emre Belözoğlu, geçtiğimiz sezon futbolcu olarak sözleşmesi devam ettiği için takımın başına getirilememişti. Ersun Yanal ile yollar ayrıldıktan sonra takım Tahir Karapınar'a emanet edilmişti. Bu dönemde tüm kararları Emre Belözoğlu alırken, saha içinde futbolcu yedek kulübesinde ise teknik adam edası ile hareket ediyordu. Bu kez önünde bir engel kalmayan Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde yer alabilecek ancak basın toplantıları ve yayıncı kuruluş röportajlarına çıkamayacak. Öte yandan  Erol Bulut'un yanı sıra ekibi ile de yol ayrımına gidilirken Mehmet Aurelio, Volkan Demirel gibi sarı-lacivertli formayı daha önce terleten isimlerle yola devam edilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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