Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı Avrupa Takımına Kiralayacak
Fenerbahçe, büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Eljif Elmas'ı Avrupa takımlarından birine kiralamayı planlıyor.
Fenerbahçe'nin Avrupa'nın devlerinin elinden kaptığı Makedon oyuncu, bir türlü bekleneni veremedi. Devre arasında lisansı çıkartılan ancak göze giremeyen Eljif Elmas'ın yeni sezonda kiralanmasına karar verildi.
AVRUPA'DA GELİŞEBİLECEĞİ TAKIMA GÖNDERİLECEK
18 yaşındaki orta saha oyuncusu için Türkiye'den birçok takım sırada ancak yönetimin önceliği, Eljif Elmas'ı Avrupa'da kendisini geliştirebileceği bir takıma göndermek. Genç futbolcu da buna sıcak bakıyor.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (19)
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nice senin futbolcuları harcamış bir kulüpdesin kurtul bu loserbahcedenCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Herkese oynarken fener e nie oynamadınız ayrıca Erol bulut denen adam Fener’in eski futbolcusu hiç bir maçta konuşmazken Beşiktaş maçı sonu ne oldu da konuştu son sözüm 10 kişi defansla anca bu kadar oluyor bırakın artık şu tarz oyunlarıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kjaeri istemedi diyen sahis, sen nasil takip ediyorsun takimini. Kjaeri parasizliktan dolayi satmak zorunda kaldi kulüp. Yönetimin hatalarini Aykut hocaya cikarmak adaletsizliktir. Sattigin kadar transfer yapabiliyosun, istedigin futbolcuyu alamiyosun. Aykut hoca haric hic bir hoca bu sartlarda takimi sirtlamazdi.Cevap Yaz 3 Yayından KaldırXYZ: Orada bu takımı Aykut kurdu diyen kişiye latifeyle karışık cevap var. Ama anlamak için biraz ozan lazım.Yayından Kaldır
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Ben fenerbahçenin başkanı olsaydım ilk önce güzel bir stad yapardım sonra iyi bir teknikdirektör ve daha sonra genç hızlı oyuncular alırdım ilk önce volkanı gönderir genç iyi bir kalecide alırdım bu takımı her sene avrupada devler liginde izlerdiniz ben daha 13 yaşındayım ama hayallerim çok büyük fenerbahçeyi çok seviyorum aykut hocada futboldan zerre kadar anladığı yok hep boş transferler hep zarar işallah ali koç başkan olur azizdende aykuttan kurtuluruz aminCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır