Fenerbahçe, Ekvadorlu Orta Saha Oyuncusu Junior Sornoza'yı Kadrosuna Katmak İstiyor
Fenerbahçe, Fluminense'nin 24 yaşındaki Ekvadorlu orta saha oyuncusu Junior Sornoza ile ilgileniyor.
Giuliano ve Josef de Souza'nın takımdan ayrılmasının ardından orta saha arayışlarına hız veren Fenerbahçe'nin, Ekvadorlu futbolcu Junior Sornoza için görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı.
FLUMINENSE İLE TEMASA GEÇİLDİ
Brezilya basınından Netflu'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, 24 yaşındaki Ekvadorlu orta saha oyuncusu Junior Sornoza'nın transferi için Fluminense ile temasa geçti.
23 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİST
Independiente'den Fluminense'ye 2017 yılında 1.7 milyon euroya transfer olan Junior Sornoza, bu sezon Brezilya Ligi'nde 23 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
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