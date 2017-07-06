Fenerbahçe Eksiksiz Çalıştı





Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon kamp çalışmalarını transferlerin de katılmasıyla tam kadro sürdürdü.



Fenerbahçe'de Martin Skrtel ve Simon Kjaer'in yanı sıra yeni transferler Nabil Dirar ve Carlos Kameni'nin de sarı-lacivertli ekibe katılması ile yeni sezon hazırlıkları eksiksiz yapıldı.Burun ameliyatı olan Hasan Ali Kaldırım, yüzünü koruyan özel bir maske ile çalışmalarını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekibe yeni katılan kaleci Kameni ile Volkan Demirel idmanda samimi pozlar vergi. Taktik ağırlıklı yapılan çalışmanın ilk yarım saati salonda gerçekleşti. Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertli ekip, 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yaparken kaleciler de ayrı çalıştı. Top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yapıldı. Kjaer ve Skrtel ise çalışmalarını takımdan ayrı düz koşu yaparak tamamladı. İdmanı Fenerbahçeli minik futbolcular da izledi. Düzce ve çevre illerden gelen Fenerbahçe futbol okulu öğrencileri antrenman sonrası futbolcular ve teknik heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Öte yandan sarı-lacivertli takımın idmanını Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yıldırım, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı ve Önder Fırat da takip etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-İdmandan görüntüler



-Yöneticilerden görüntüler



-Futbolcuların çocuklarla fotoğraf çektirmesi -Genel detaylar



- Zce