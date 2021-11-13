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Fenerbahçe'de Galatasaray maçı hazırlıkları

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Galatasaray maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldığı aktarıldı. Milli takım kamplarında bulunan futbolcuların yer almadığı antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci'nin tedavi edildiği bildirildi.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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