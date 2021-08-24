Fenerbahçe, HJK Helsinki maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı
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Fenerbahçe, HJK Helsinki maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Fenerbahçe, HJK Helsinki maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, kondisyon ve çabuklukla başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Sakatlıkları bulunan ve antrenmanda yer almayan İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun ve Filip Novak'ın tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, karşılaşma için son çalışmasını yarın saat 19.00'da maçın oynanacağı statta yapacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira ile futbolculardan Luiz Gustavo da yarın saat 18.30'da karşılaşmanın oynanacağı statta bir basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe, yarın saat 10.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Finlandiya'ya hareket edecek.

Fenerbahçe, HJK Helsinki maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı
Fenerbahçe, HJK Helsinki maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı
Fenerbahçe, HJK Helsinki maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı
Fenerbahçe, HJK Helsinki maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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