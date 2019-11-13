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Fenerbahçe eksik çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı ikinci antrenmanla sürdürdü.

13.11.2019 20:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:44
Fenerbahçe eksik çalıştı

, Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı ikinci antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman milli takımlarda yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirildi. İdman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.


Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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