Fenerbahçe eksik çalıştı

13.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:55

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA