Fenerbahçe Ekici ile Tutundu

Fenerbahçe, Sivasspor'u Mehmet Ekici'nin attığı golle 2-1 mağlup ederken, önemli bir galibiyete imza attı. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın 73. dakikasında Özer Hurmacı'nın golüyle 1-0 öne geçen Sivasspor'a Fenerbahçe'nin cevabı gecikmedi. 74. dakikada Soldado'nun golüyle skoru eşitleyen sarı-lacivertliler 86. dakikada Mehmet Ekici'nin golüyle 2-1 öne geçti. Müsabaka boyunca net pozisyonlar üretemeyen Fenerbahçeli futbolcular maçın son bölümünde bulduğu gollerle galibiyete uzanan taraf oldu.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇINI 32 BİN 403 SEYİRCİ TAKİP ETTİ Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakayı 32 bin 403 biletli seyirci takip etti. Süper Lig'de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakayı 32 bin 403 biletli seyirci takip etti. Sarı-lacivertli tribünler müsabaka boyunca takımına destek verirken deplasman tribününde yer alan Sivasspor taraftarı ise kendisine ayrılan yerin yarısını doldurarak takımına destek verdi.

TARAFTARDAN SİVASSPORLU FUTBOLCULARA ALKIŞ Fenerbahçeli taraftarlar, Sivasspor'un golü sonrasında kırmızı-beyazlı futbolcuları alkışlayarak destek verirken sarı-lacivertli futbolculara tepki gösterdi. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakanın 73. dakikasında Sivasspor adına Özer Hurmacı topu ağlara gönderirken sarı-lacivertli taraftarlar Sivassporlu futbolcuları alkışladı. Alkışlama sonrası ıslıklarla Fenerbahçeli futbolculara tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar 74. dakikada Soldado'nun beraberlik golüyle moral depoladı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA