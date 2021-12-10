Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçının ardından

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'ta teknik direktör Oliver Glasner, organizasyonda son 16 turuna kaldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Glasner, "Grupta çok güçlü takımlarla mücadele ettik. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna çıktığımız için çok mutluyuz. Böyle zor bir gruptan lider çıkabilmek büyük başarı. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmak çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin grupta sergilediği performansla ilgili Oliver Glasner, "Fenerbahçe grupta çok iyi iş çıkardı. Ancak biz daha iyiydik. İlk maçta galibiyete bizden daha yakınlardı. Fenerbahçe çok güzel performans sergiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) iyi başlayamadıklarını ancak son dönemde sergiledikleri performansla toparlandıklarını aktaran Avusturyalı çalıştırıcı, "Son haftalarda orta sıralara kadar yükseldik. İkinci yarıda hedeflerimiz daha yüksek olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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