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Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 16 Eylül Perşembe günü deplasmanda yapacağı D Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Uefa Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 16 Eylül Perşembe günü deplasmanda yapacağı D Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Ligin 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın akşam karşılaşmanın oynanacağı Deutsche Bank Park'ta yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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