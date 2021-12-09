Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı muhtemel 11'ler kimler?

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansını yitiren Fenerbahçe, 6. hafta maçında sahasında Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı şifresiz mi? sorularının yanıtları araştırıldı.

FENERBAHÇE - EİNTRACHT FRANKFURTMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı, 09.12.2021 Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı, 08.12.2021 Çarşamba günü saat 20:45'te EXXEN platformundan yayınlanacak

FENERBAHÇE - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

FENERBAHÇE - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Serdar, Novak, Nazım, Sosa, Meyer, Muhammed, Pelkas, İrfan Can, Serdar.

Einracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Hinteregger, Ndicka, Chandler, Sow, Jakic, Kostic, Kamada, Lindstrom, Borre.

Sırp hakem yönetecek!

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında sahasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetecek.

9 Aralık Perşembe akşamı sahamızda oynanacak maçta hakem Jovanovic'in yardımcılıklarını Uroš Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Momcilo Markovic oldu. VAR da ise Mario Zebec var.

Valencia ve Mert Hakan'dan müjdeli haber

Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Altay Bayındır takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Enner Valencia sahada topla yaptığı çalışmaları sürdürürken, Mert Hakan Yandaş ise takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı.

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