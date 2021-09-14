Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı - Haberler
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Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında perşembe günü deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarının İstanbul etabını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında perşembe günü deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarının İstanbul etabını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman iki grup halinde gerçekleştirildi. DG Sivasspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyuncular, ısınma hareketleri ve sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda top kapma-pas ve koordinasyon çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın maçın oynanacağı Frankfurt Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

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