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Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında oynanacak Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)Fenerbahçe: Berke Özer, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Nazım Sangare, Zajc,...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında oynanacak Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic ( Sırbistan )

Fenerbahçe: Berke Özer, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Nazım Sangare, Zajc, Sosa, Novak, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Berisha

Eintracht Frankfurt: Trapp, Hasebe, N'Dicka, Tuta, Chandler, Jakic, Sow, Kostic, Kamada, Hauge, Borre

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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