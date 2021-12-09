Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında oynanacak Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)Fenerbahçe: Berke Özer, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Nazım Sangare, Zajc,...
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında oynanacak Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic ( Sırbistan )
Fenerbahçe: Berke Özer, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Nazım Sangare, Zajc, Sosa, Novak, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Berisha
Eintracht Frankfurt: Trapp, Hasebe, N'Dicka, Tuta, Chandler, Jakic, Sow, Kostic, Kamada, Hauge, Borre
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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