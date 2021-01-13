Fenerbahçe, efsanesi Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yılında andı
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Fenerbahçe, efsanesi Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yılında andı

13.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:38
Fenerbahçe, efsanesi Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yılında andı

Fenerbahçe Kulübü, efsane isimlerinden Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yıl dönümünde andı.

Fenerbahçe Kulübü, efsane isimlerinden Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yıl dönümünde andı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında, "13 Ocak 2012'de büyük bir üzüntüyle ebediyete uğurladığımız, camiamızın ve Türk sporunun önemli değeri, efsanemiz Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe formasıyla 1950'de Milli Küme şampiyonluğu yaşarken, fileleri 14 kez havalandırarak gol kralı oldu.

Türkiye Ligi'nde de 3 şampiyonluk yaşayan efsane isim, sarı lacivertli formayla toplamda 4 Türkiye, 3 İstanbul Ligi şampiyonluğu kazandı. 43 yaşına kadar futbol oynayan Lefter'in golcülüğü için taraftarlar, "Ver Lefter'e, yaz deftere" tezahüratları yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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