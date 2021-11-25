Fenerbahçe Efes maçı ne zaman, hangi kanalda? Fener Efes maçı saat kaçta, hangi gün?

Fenerbahçe Efes maçı ne zaman, hangi kanalda? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor? Turkish Airlines Euroleague 12. hafta maçında iki Türk ekibi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE EFES MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Turkish Airlines Euroleague 12. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndanki mücadele saat 20.45'te karşılaşacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, karşı karşıya gelecek. Türk derbisi öncesi Efes, 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile 10., Fenerbahçe ise 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 15. sırada yer alıyor. Kötü başladığı sezonda toparlanmayı başaran Efes, 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, 4'te 4 için sahaya çıkacak. Aleksandar Djordjevic yönetimindeki Kanarya ise 3 maçlık galibiyet hasretine derbide son vermeye çalışacak.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet