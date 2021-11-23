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Fenerbahçe'e Olympiakos maçı hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor
Fenerbahçe'e Olympiakos maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi D Gruba 5'inci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi D Gruba 5'inci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma ve koşu ile başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmaları ile sürdü. Kuvvet ve istasyon çalışmaları ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Galatasaray maçında görev alan oyuncuların rejenerasyon yaptığı antrenmanda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Enner Valencia'nın tedavileri sürdü. Luiz Gustavo ise idmanın ilk bölümünde takımla çalışmalarda yer alırken ikinci bölümde takımdan ayrı bireysel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Olympiakos mücadelesinin hazırlıklarını yarın saat 10.30'da Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla tamamlayacak. 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Yunanistan'a gidecek olan Fenerbahçe, TSİ 19.30'da basın toplantısı gerçekleştirecek.

- İstanbul

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