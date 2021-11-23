Fenerbahçe'e Olympiakos maçı hazırlıkları başladı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor
UEFA Avrupa Ligi D Gruba 5'inci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertliler, Olympiakos mücadelesinin hazırlıklarını yarın saat 10.30'da Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla tamamlayacak. 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Yunanistan'a gidecek olan Fenerbahçe, TSİ 19.30'da basın toplantısı gerçekleştirecek.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri
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