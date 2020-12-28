Fenerbahçe, dünya devlerinin yer aldığı Audi Cup'a katılacak
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Fenerbahçe, dünya devlerinin yer aldığı Audi Cup'a katılacak

28.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:03

Fenerbahçe'nin 2021 Audi Cup'a katılacağı duyuruldu. Sarı lacivertliler, turnuvada Real Madrid ve Bayern Münih gibi dünya devleriyle kupa mücadelesi verecek.

Fenerbahçe, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da düzenlenecek 2021 Audi Cup'da yer alacağı açıklandı. Sarı lacivertlileri, kupada dev rakipler bekliyor.

Temsilcimiz dışında İspanyol devi Real Madrid ve geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih de kupaya katılacak. Fenerbahçe'nin bie diğer rakibi ise İspanya 3. Ligi'nde mücadele eden UD Melilla olacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZON SONUNCU OLMUŞTU

Geçtiğimiz sezon da Audi Cup'ta boy gösteren sarı lacivertliler; Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham'ın katıldığı turnuvada dördüncü olmuştu.

Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı, dört takımın yer aldığı sezon öncesi hazırlık turnuvası olan Audi Cup, 2009'dan beri düzenleniyor.

Fenerbahçe, dünya devlerinin yer aldığı Audi Cup'a katılacak
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