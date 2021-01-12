Fenerbahçe doludizgin

Fenerbahçe, ligde üst üste aldığı 4 galibiyet ile yoluna doludizgin devam ediyor.Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ligde bir haftayı bay geçen ve 17 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 35 puanla aynı puandaki Beşiktaş'ın ardından averajla 2'nci sırada yer alıyor.Ligde en son 13'üncü haftada Gaziantep FK'ya mağlup olan Fenerbahçe, sırasıyla Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve BB Erzurumspor maçlarında galip geldi. Yakaladığı çıkışı sürdürerek ligde şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerlemek isteyen sarı-lacivertliler çalışmalarını da buna uygun şekilde sürdürüyor. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda perşembe günü evinde Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın ardından yeniden lige konsantre olacak Erol Bulut'un öğrencileri, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.PELKAS'TAN ÖNEMLİ KATKIFenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, forma giydiği mücadelelerde takımına önemli katkılarda bulundu. Sarı-lacivertli formayla ligde 12 maçta görev alan Pelkas, 4 gol 5 de asist kaydetti.CANER CEZALI DURUMDASarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcularından Caner Erkin, Erzurumspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Ligin 19'uncu haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile mücadele edecek Fenerbahçe'de Caner forma giyemeyecek.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN