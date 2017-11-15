Fenerbahçe Doğuş, Olympiakos'a Uzatmalarda Kaybetti

Türk Hava Yolları EuroLeague'de 7'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, sahasında Olympiakos'a 90-83 mağlup oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodu dengeli geçerken, Olympiakos 2'nci periyoda 18-17 üstün girdi. 2'nci periyotta vites artıran Fenerbahçe Doğuş, 23-12'lik çeyrek skoruyla devreyi 40-30 önde tamamladı.

SON SÖZÜ OLYMPIAKOS SÖYLEDİ

3'üncü periyotta Olympiakos fırtınası eserken, Yunanistan temsilcisi rakip potaya 27 sayı bıraktı, kendi potasında ise yalnızca 13 sayı gördü. Bu seriyle birlikte Olympiakos mücadelenin son bölümüne 57-53 önde girdi. Son periyotta skoru uzun süre üstün götüren Olympiakos'a karşılık veren sarı-lacivertli ekip, normal sürenin son anlarında rakibini yakaladı ve maçı uzatmalara taşıdı: 75-75. Mücadelenin uzatma bölümünde iyi bir performans sergileyen Olympiakos, sahadan 90-83 galip ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi, attığı 22 sayıyla Fenerbahçe Doğuş'tan James Nunnaly oldu.