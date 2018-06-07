Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı 86-78 Yenerek Seride Durumu 2-0'a Getirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında konuk ettiği TOFAŞ'ı 86-78 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan TOFAŞ, 6:11 kala 2-10'luk üstünlüğü yakaladı. Fenerbahçe Doğuş, kenardan gelen Wanamaker ile sayılar bulsa da ilk 5 dakikalık bölümü 6-12 geride geçti. Etkinliğini sürdüren ev sahibi ekip, 4 dakika kala da skoru 11-12'ye getirmeyi başardı. 2:40 kala Kadji ile basketi bulan TOFAŞ, skoru 13-16 yapsa da son 1 dakikalık bölüme 19-17 Fenerbahçe Doğuş üstünlüğüyle girildi ve periyot da bu skorla sona erdi.

FENERBAHÇE DOĞUŞ SOYUNMA ODASINA 1 SAYI FARKLA GİTTİ

İkinci çeyreğe etkili başlayan ev sahibi ekip, Sinan ve Nunnally'nin basketleriyle 8:29 kala 26-19'luk üstünlüğü yakaladı. Kadji ve Crocker'ın sayılarıyla farkı azaltan TOFAŞ, 6:51 kala skoru 29-27 yaptı. Nunnally'den bir üçlük bulan Fenerbahçe Doğuş, ilk 5 dakikalık bölümü 32-27 üstün geçti. 2:58 kala da TOFAŞ, Henry'nin basketiyle 32-31'i yakaladı. Kalan bölümde fark değişmezken ilk yarı 37-36 sona erdi.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan TOFAŞ, öne geçmeyi başardı. Çeyreğin bitimine 4:29 kala 44-47 TOFAŞ üstünlüğü söz konusuydu. Fakat sonrasında seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, bitime 54 saniye kala 58-49 önde olan taraftı. Ev sahibi ekip çeyreği de 63-51 önde tamamlamayı başardı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ SON ÇEYREKTE HATA YAPMADI

Son çeyreğe etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Nunnally'nin basketleriyle 8:36 kala 68-52'lik üstünlüğü yakaladı. TOFAŞ'ın farkı azaltma çabalarıyla 5 dakikalık bölüm de ev sahibinin 75-65 üstünlüğüyle geçildi. Farkı biraz daha azaltan TOFAŞ, son 2:54 kala skoru 78-72 yaptı. Kalan bölümde rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan 86-78'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş, seride 2-0'lık üstünlüğü yakalarken serinin üçüncü maçı 9 Haziran Cumartesi günü TOFAŞ'ın sahasında oynanacak.

Fenerbahçe Doğuş'ta Brad Wanamaker 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken James Nunnally 16, Jan Vesely ve Nicolo Melli 15'er sayıyla oynadı.

TOFAŞ'ta ise James Morgan, Sammy Mejia ve Tony Crocker 16'şar sayıyla maçı tamamladı.