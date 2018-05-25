Fenerbahçe Doğuş, Sakarya BŞB'yi 77-54 Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Sakarya BŞB'yi 77-54 mağlup etti ve seride 2-0 öne geçerek yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Sakarya BŞB'yi 77-54 yendi ve seriyi 2-0 kazanıp yarı finale yükseldi.
FENERBAHÇE DOĞUŞ YARI FİNALE YÜKSELDİ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, konuk olduğu Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 23 sayı farkla 77-54 yendi ve seride 2-0 öne geçerek yarı finale yükseldi.
BANVİT-BEŞİKTAŞ MAÇININ GALİBİ FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLACAK
Sarı lacivertliler Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan serinin ilk maçını 81-66 kazanmıştı.
Fenerbahçe Doğuş'un yarı finaldeki rakibi Banvit - Beşiktaş Sompo Japan eşleşmesinin galibi olacak. Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda çeyrek final oynama başarını gösterdi.
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Almanya dürüst partilere izin veriyor tebrik ediyorumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İnşallah yine ikinci olmayız.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır..;: İnşallah Fenerbahçeli değilsindir2 1 Yayından Kaldır