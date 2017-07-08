Fenerbahçe  Doğuş, Nicolo Melli Transferini Açıkladı





Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, uzun forvet pozisyonunda oynayan İtalyan basketbolcu Nicolo Melli ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.



Yeni sezon hazırlıkları devam eden Fenerbahçe Doğuş, kadrosunu Brose Bamberg'in İtalyan oyuncusu Nicolo Melli ile güçlendirdi.



2.05 boyunda olan ve uzun forvet pozisyonunda forma giyen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe formasıyla mücadele edecek.



Sarı-Lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Nicolo Melli'ye Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı 'her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.