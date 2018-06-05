Fenerbahçe Doğuş, Final Serisi İlk Maçında TOFAŞ'ı 103-63 Yendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin final serisi ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında konuk ettiği TOFAŞ'ı 103-63 mağlup etti.

Karşılaşmaya Bobby Dixon ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümünü 12-4 üstün geçti. Kalan bölümde TOFAŞ, hücumda etkinliğini arttırdı ve ilk çeyrek 21-15 Fenerbahçe Doğuş üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE DOĞUŞ SOYUNMA ODASINA 17 SAYI FARKLA GİTTİ

İkinci çeyreğe de etkili başlayan taraf Fenerbahçe Doğuş oldu ve ilk 5 dakikalık bölüm ev sahibinin 34-23'lük üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe, 4:12 kala Wanamaker'dan bulduğu üçlükle farkı daha da açarak skoru 37-23'e getirdi. TOFAŞ'ta üst üste bir sportmenlik dışı, bir teknik faul ile Crocker'ın oyundan atılması sonrası etkinliğini daha da arttıran Fenerbahçe Doğuş, ilk yarıyı 47-30 önde kapattı.

Fenerbahçe Doğuş, üçüncü çeyreğin ilk bölümünde farkı daha da açarak 8:08 kala skoru 53-30'a getirdi. Çeyreğin bitimine 7:47 kala TOFAŞ'ta Raymar Morgan'ın Melli'ye müdahalesi sonrası ABD'li oyuncu da diskalifiye edildi ve Fenerbahçe, farkı daha da açarak ilk 5 dakikalık bölümü 64-34 önde geçti. Ev sahibi ekip, çeyreği de 80-42 önde tamamladı.

SON ÇEYREKTE FENERBAHÇE DOĞUŞ GAZA BASTI

Son çeyrekte Fenerbahçe Doğuş, ilk 5 dakikalık bölümü 94-53 önde geçti. Kalan bölümde de etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan 103-63 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş, seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Serinin ikinci maçı ise 7 Haziran Perşembe günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.