Fenerbahçe Doğuş Evinde Kayıp





THY Avrupa Ligi 7'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, sahasında Olympiakos'a 90-83 mağlup oldu.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodu dengeli geçerken, Olympiakos 2'nci periyoda 18-17 üstün girdi. 2'nci periyotta vites artıran Fenerbahçe Doğuş, 23-12'lik çeyrek skoruyla devreyi 40-30 önde tamamladı.



3'üncü periyotta Olympiakos fırtınası eserken, Yunanistan temsilcisi rakip potaya 27 sayı bıraktı, kendi potasında ise yalnızca 13 sayı gördü. Bu seriyle birlikte Olympiakos mücadelenin son bölümüne 57-53 önde girdi. Son periyotta skoru uzun süre üstün götüren Olympiakos'a karşılık veren sarı-lacivertli ekip, normal sürenin son anlarında rakibini yakaladı ve maçı uzatmalara taşıdı: 75-75. Mücadelenin uzatma bölümünde iyi bir performans sergileyen Olympiakos, sahadan 90-83 galip ayrıldı.



Mücadelenin en skorer ismi, attığı 22 sayıyla Fenerbahçe Doğuş'tan James Nunnaly oldu.



- İstanbul