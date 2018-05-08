Fenerbahçe Doğuş, Deplasmanda Sakarya BŞB'yi 79-83 Yendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 29.hafta maçında Sakarya BŞB sahasında Fenerbahçe Doğuş'u ağırladı.

SAKARYA'YA SÜRE YETMEDİ

İlk yarısı 42-51 Fenerbahçe Doğuş'un üstünlüğünde sona eren maçın ikinci yarısında da oyundaki görüntü değişmedi. Skorda hep önde olan ve daha çok rotasyon oyuncularını sahada tutan sarı lacivertliler, son dakikaya 72-80 önde girmesine rağmen bitime 19 saniye kala farkın 3 sayıya inmesine engel olamadı; 77-80. Ancak kalan saniyeler Sakarya BŞB'nin geri dönüşüne yetmeyince maçın galibi 79-83'lük skorla Fenerbahçe Doğuş oldu.

Bu skorla Sakarya BŞB 15.kez kaybetti. Fenerbahçe Doğuş 26.galibiyetini aldı.