Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı online yapılacak Fenerbahçe Kulübü Yüksel Divan Kurulu Toplantısı, koronavirüs salgını sebebiyle online yapılacak.

Fenerbahçe Kulübü Yüksel Divan Kurulu Toplantısı, koronavirüs salgını sebebiyle online yapılacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, online Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nın 18 Temmuz Cumartesi günü 11.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle Yüksek Divan Kurulu Toplantımız, 18 Temmuz Cumartesi günü 11.00-14.00 saatleri arasında online olarak yapılacaktır. Fenerbahçe Televizyonu ve Fenerbahçe YouTube hesabımızdan canlı olarak yayınlanacak olan toplantı için iletmek istediğiniz görüş, öneri ve sorularınızı üye numarası, ad ve soyad bilgilerinizi belirterek kulübümüze iletebilirsiniz. Bilgilerinizi yazılı olarak iletmek için https://www.fenerbahce.org/ydk-uye-giris linkine tıklayabilirsiniz. Maksimum 120 saniye olmak üzere 0212 912 00 07 numaralı hattımıza da bilgilerinizi içeren bir ses kaydı bırakabilirsiniz."

Kaynak: DHA