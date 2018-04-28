Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlık Seçimini Vefa Küçük Kazandı
Fenerbahçe'de bugün düzenlenen Divan Kurulu Başkanlığı seçimini 296 oyun 283'ünü alan Vefa Küçük kazandı.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısında başkanlığa yeniden Vefa Küçük seçildi.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan seçimde kullanılan 296 oyun 283'ünü alan Vefa Küçük, 3 yıl daha başkanlık görevini üstlenecek. Diğer aday Ufuk Aydın ise 13 oy aldı.
"KAZANAN VEFA KÜÇÜK DEĞİL, FENERBAHÇE'DİR"
Seçimin ardından konuşan Vefa Küçük, yüksek divan kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanmasıydı. Bu demokratik yarışı bitirdik. Hepinizden Allah razı olsun. Kazanan Vefa Küçük değil, Fenerbahçe'dir." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (8)
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azizbey fb nin başındayken kılıçtaroğluda chpnin başındayken fbde chp de kaybediyor üzgünüm ama bu böyleCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Demokrasi örneği mükemmel bir seçim olmuş. Vefa Küçük sen Aziz Yıldırıma yaranmak için, kazanan Vefa Küçük değil Fenerbahçe''dir diyorsun. boş muhabbetleri bırakın doğru transfer yapın.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ali Koç başkan FenerBahçe Şampiyon. . .Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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Ali koc kardesim senin politika, ya atilman lazim boyle bos seyler sana yakismiyorCevap Yaz 5 11 Yayından Kaldır
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AAA. . ! KAZANAN ŞİKEBAHÇE OLMUUUUŞ. . !Cevap Yaz 12 42 Yayından Kaldır