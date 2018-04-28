Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlık Seçimini Vefa Küçük Kazandı

Fenerbahçe'de bugün düzenlenen Divan Kurulu Başkanlığı seçimini 296 oyun 283'ünü alan Vefa Küçük kazandı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısında başkanlığa yeniden Vefa Küçük seçildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan seçimde kullanılan 296 oyun 283'ünü alan Vefa Küçük, 3 yıl daha başkanlık görevini üstlenecek. Diğer aday Ufuk Aydın ise 13 oy aldı.

"KAZANAN VEFA KÜÇÜK DEĞİL, FENERBAHÇE'DİR"

Seçimin ardından konuşan Vefa Küçük, yüksek divan kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanmasıydı. Bu demokratik yarışı bitirdik. Hepinizden Allah razı olsun. Kazanan Vefa Küçük değil, Fenerbahçe'dir." ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (8)

  • MİSAFİR:
    azizbey fb nin başındayken kılıçtaroğluda chpnin başındayken fbde chp de kaybediyor üzgünüm ama bu böyle
    Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
  • HAKTAN:
    Demokrasi örneği mükemmel bir seçim olmuş. Vefa Küçük sen Aziz Yıldırıma yaranmak için, kazanan Vefa Küçük değil Fenerbahçe''dir diyorsun. boş muhabbetleri bırakın doğru transfer yapın.
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.