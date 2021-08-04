Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman? FB-Dinamo maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ile Sarı Lacivertlilerin hazırlık mücadeleleri devam ediyor. Sezonun başlamasına artık günler kala eksikliklerini hazırlık maçları ile görmek isteyen Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda?